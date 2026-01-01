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Эдуардо Кьяннелли
Eduardo Ciannelli
Киноафиша
Персоны
Эдуардо Кьяннелли
Эдуардо Кьяннелли
Eduardo Ciannelli
Дата рождения
30 августа 1889
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
8 октября 1969
Место рождения
Искья, Италия
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Иностранный корреспондент
(1940)
7.2
Ганга Дин
(1939)
7.1
Меченая женщина
(1937)
Фильмография Эдуардо Кьяннелли
6.7
Плавучий дом
Houseboat
мелодрама, комедия, драма, семейный
1958, США
6.8
Народ против О'Хара
The People Against O'Hara
криминал, драма, нуар
1951, США
6.6
Мы встретились в Бомбее
They Met in Bombay
приключения, комедия, криминал
1941, США
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7.5
Иностранный корреспондент
Foreign Correspondent
мелодрама, военный, триллер
1940, США
6.9
Странный груз
Strange Cargo
мелодрама
1940, США
6.9
Китти Фойль
Kitty Foyle
драма, мелодрама
1940, США
7.3
Ганга Дин
Gunga Din
приключения, военный, боевик
1939, США
7.1
Меченая женщина
Marked Woman
криминал, нуар, триллер
1937, США
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