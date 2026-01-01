Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Плавучий дом Награды и номинации фильма Плавучий дом

Награды и номинации фильма Плавучий дом 1958

Оскар 1959 Оскар 1959
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1959 Золотой глобус 1959
Лучший актёр второго плана
Номинант
