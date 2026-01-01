Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Три цвета: синий Награды и номинации фильма Три цвета: синий

Награды и номинации фильма Три цвета: синий 1993

Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993 Венецианский кинофестиваль 1993
Golden Lion
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Best Cinematography
Победитель
Best Film
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
OCIC Award
Победитель
Best Actress
Победитель
