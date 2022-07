1 Song for the Unification of Europe (Patrice's Version) Zbigniew Preisner / RR 5:17

2 Van Den Budenmayer (Funeral Music) [Winds] Zbigniew Preisner / RR 2:05

3 Julie (Glimpses of Burial) Zbigniew Preisner / RR 0:33

4 Reprise (First Appearance) Zbigniew Preisner / RR 0:35

5 The Battle of Carnival and Lent Zbigniew Preisner / RR 0:59

6 Reprise (Julie with Olivier) Zbigniew Preisner / RR 0:52

7 Ellipsis, Pt. 1 Zbigniew Preisner / RR 0:23

8 First Flute Zbigniew Preisner / RR 0:53

9 Julie (In Her New Apartment) Zbigniew Preisner / RR 1:46

10 Reprise (Julie on the Stairs) Zbigniew Preisner / RR 1:08

11 Second Flute Zbigniew Preisner / RR 1:18

12 Ellipsis, Pt. 2 Zbigniew Preisner / RR 0:23

13 Van Den Budenmayer (Funeral Music) [Organ] Zbigniew Preisner / RR 2:00

14 Van Den Budenmayer (Funeral Music) [Full Orchestra] Zbigniew Preisner / RR 1:49

15 The Battle of Carnival and Lent, Pt. 2 Zbigniew Preisner / RR 0:45

16 Reprise (Flute) [Closing Credits Version] Zbigniew Preisner / RR 2:21

17 Ellipsis, Pt. 3 Zbigniew Preisner / RR 0:25

18 Olivier's Theme (Piano) Zbigniew Preisner / RR 0:40

19 Olivier and Julie (Trial Composition) Zbigniew Preisner / RR 2:02

20 Olivier's Theme (Finale) Zbigniew Preisner / RR 1:40

21 Bolero (Trailer for "Red" Film) Zbigniew Preisner / RR 1:11

22 Song for the Unification of Europe (Julie's Version) Zbigniew Preisner / RR 6:50

23 Closing Credits Zbigniew Preisner / RR 2:07

24 Reprise (Organ) Zbigniew Preisner / RR 1:16

25 Bolero ("Red" Film) Zbigniew Preisner / RR 1:29

26 The Beginning Zbigniew Preisner / RR 1:19

27 The Court Zbigniew Preisner / RR 1:07

28 Dominique Tries to Go Home Zbigniew Preisner / RR 1:17

29 A Chat in the Underground Zbigniew Preisner / RR 2:15

30 Return to Poland Zbigniew Preisner / RR 1:28

31 Home at Last Zbigniew Preisner / RR 1:26

32 On the Wisla Zbigniew Preisner / RR 1:14

33 First Job Zbigniew Preisner / RR 0:51

34 Don't Fall Asleep Zbigniew Preisner / RR 0:47

35 After the First Transaction Zbigniew Preisner / RR 1:23

36 Attempted Murder Zbigniew Preisner / RR 1:26

37 The Party on the Wisla Zbigniew Preisner / RR 1:49

38 Don Karol, Pt. 1 Zbigniew Preisner / RR 0:55

39 Phone Call to Dominique Zbigniew Preisner / RR 0:40

40 Funeral Music Zbigniew Preisner / RR 1:31

41 Don Karol, Pt. 2 Zbigniew Preisner / RR 0:55

42 Morning at the Hotel Zbigniew Preisner / RR 2:27

43 Dominique's Arrest Zbigniew Preisner / RR 1:49

44 Don Karol, Pt. 3 Zbigniew Preisner / RR 1:28

45 Dominique in Prison Zbigniew Preisner / RR 2:27

46 The End Zbigniew Preisner / RR 2:27

47 Milosc Od Pierwszego Wejrzenia Zbigniew Preisner / RR 4:29

48 Fashion Show, Pt. 1 Zbigniew Preisner / RR 4:50

49 Meeting the Judge Zbigniew Preisner / RR 1:02

50 The Tapped Conversation Zbigniew Preisner / RR 1:20

51 Leaving the Judge Zbigniew Preisner / RR 1:51

52 Psychoanalysis Zbigniew Preisner / RR 2:08

53 Today Is My Birthday Zbigniew Preisner / RR 3:24

54 Do Not Take Another Man's Wife, Pt. 1 Zbigniew Preisner / RR 2:12

55 Treason Zbigniew Preisner / RR 3:27

56 Fashion Show, Pt. 2 Zbigniew Preisner / RR 1:27

57 Conversation at the Theatre Zbigniew Preisner / RR 3:47

58 The Rest of the Conversation at the Theatre Zbigniew Preisner / RR 1:31

59 Do Not Take Another Man's Wife, Pt. 2 Zbigniew Preisner / RR 2:16

60 Catastrophe Zbigniew Preisner / RR 0:50