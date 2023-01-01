Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чайка Чайка
Киноафиша Фильмы Чайка Чайка, 1968: актеры и роли
The Sea Gull Чайка 1968 / США / Великобритания
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Чайка, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Джеймс Мейсон Джеймс Мейсон James Mason Ванесса Редгрейв Ванесса Редгрейв Vanessa Redgrave Симона Синьоре Симона Синьоре Simone Signoret Дэвид Уорнер Дэвид Уорнер David Warner Гарри Эндрюс Harry Andrews Денхолм Эллиотт Denholm Elliott
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Related video
Режиссер поплатился карьерой за советский фильм: его на коленях умоляли снять эту картину
Скворцов из «Литейного» бросил двоих детей: они выросли копиями отца
Заслуженная кинобабушка в молодости сводила мужчин с ума: осторожно, не влюбитесь
Бузова предпочитает этот российский курорт любым заграничным: вы его тоже обожаете
Такого мужчины недостойна: жена Винокура понравится не всем, а он прожил с ней 49 лет
Роскошь не по карману: от доходов Ирины Безруковой в ужасе даже пенсионеры
Ширвиндт с молодой женой выглядят словно дедушка с внучкой: убедитесь сами
Преображение Марии Порошиной ошарашило публику: понравится не каждому
Один русский, другой — иностранец: Дана Борисова крутит романы сразу с двумя мужчинами
Молодой ДиКаприо: ни за что не узнаете Юру Борисова на фото до того, как он стал популярен
Суд над Пугачевой принял неожиданный поворот: кто бы мог подумать, что этим кончится
Женился на красотке-миллионерше: рокеру из «Челси» можно позавидовать (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше