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Осмосис Джонс Осмосис Джонс
Киноафиша Фильмы Осмосис Джонс Осмосис Джонс, 2001: актеры и роли
Osmosis Jones Осмосис Джонс 2001 / США
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Осмосис Джонс, 2001: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Бобби Фаррелли Bobby Farrelly Питер Фаррелли Питер Фаррелли Peter Farrelly
В ролях
Крис Рок Крис Рок Chris Rock Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Дэвид Хайд Пирс David Hyde Pierce Брэнди Норвуд Brandy Рон Ховрад Кид Рок Кенни Олсон
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Главная роль
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Забытое чудо
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