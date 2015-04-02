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Killing Them Softly Ограбление казино 2012 / США
6.6 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Ограбление казино»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В сущности, «Ограбление казино», которое в оригинале именуется Killing Them Softly («Убивая их нежно»), – продолжение «Гибели богов» Висконти, только перенесенное из эпохи, пропитанной романтическим вагнеровским мифом, в железно-пластиковый век новейшего экономического кризиса. Эндрю Доминик, принадлежащий к числу наиболее умных, талантливых и виртуозных кинорежиссеров последнего десятилетия, снял один из самых мощных фильмов о гибели нации за всю…

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я Вам говорю, это новый Нолан с Тарантино. Про Джеси Джеймса, я конечно заснул, но попытка в зачет. Думаю поучительно попробует снять кино. Идти обязательно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Безоговорочно нужно идти в день премьеры!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Я частенько хожу в Мираж по Пн через недельку-две после премьеры, чтоб за 100 рублей))). если фильм Г, то не жалко будет)))...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Полное гав.но. Я дважды порывался заснуть,но из уважения к мастодонтам кино,дотерпел. Я большой любитель арт кино,но это не арт кино.сами подумайте,очень дорогой режиссер,ояень дорогие актеры,на очень дорогой пленке,перед выборами выпустили кино против Обамы)).клоуны американские, они бы еще назвали Голосуй за республиканцев! Не,ну конечно операторская работа на высоте,очень стильная картинка,но где мораль, где сюжет,диалоги вобще для кого???? Для нас это кино не снимали.!!! А как сказал мой друг,монументальные морщины Питта,очень похожи на Верту с годами)).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (bely, 21/10/2012 - 23:17:39):

Мне то все как раз понятно, и критика президента должна быть и актеры в высшей степени профессионалы, только фильм лажа получился. Он от всего по не многу взял и целостной картины не выдал. А переживания американского киллера-республиканца, мне Россиянину как то не близко)). Если бы они это снимали как Гай Риччи например, то могло бы получиться очень задорно и с критикой и картинка, но они попытались снять кино с таким серьезным надрывом, где местами нужно было бы плакать даже, но блин, у них не получилось...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Такое приятное послевкусие у фильма. Можно на нем и поскучать моментами, но я растворилась расслабилась в этой неторопливой задумчивой атмосфере, развалилась на кресле и внимала. И как раз диалоги больше всего и понравились, как-будто сидишь за соседним столиком и невольно слышишь чужой разговор, настолько все реалистично, невычурно и естественно, что то похожее по ощущениям было в "Патруле". Фильм приятен эстетически, умничка Бред Питт, любит он нетривиальные роли, и боже, как он красиво курит! ✊ А музыка... все саундтреки перекочевали в личный плейлист, невероятно хороши, как впрочем и обещал трейлер (James Wilsey "The man comes around" - саунд из трейлера).

И да, действительно напоминает "Драйв", но если на Драйве я откровенно скучала, то здесь когда погас экран, поймала себя на мысли: "нет, ну пожалуйста, хоть пять минуточек поговорите о чем-нибудь еще!" Хотя многим, возможно, покажется скучноватым, действий то довольно мало, это как полтора часа рассматривать полотно любимого художника, просто зацепило.

P.S.Весь фильм было жалко героя Рэя Лиотты ✊

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Dreben, 19/10/2012 - 23:23:32):Девушки будут скучать.



Девушки не скучали.



Интересно очень, понравилось, зацепило.

Скучные разборки, стволы и тачки, тачки... Под ностальгическую музыку и демагогическую болтовню по телеку.

Питт очень хорош в роли, правда, он мне Джоли напомнил, она могла бы также сыграть, если бы персонаж был женский, делала бы грустные глаза, а потом деловито мочила бы, мочила, поджав губы.

Кто потряс, так это Гандольфини. Так сыграть одиночество и пофигизм, я не забуду точно.

Еще не забуду ощущение легкого озноба от фильма.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился приятной игрой Дженкинса и Гандольфини,обыденно-яркой атмосферой бандитских будней.Постоянно людей убеждают,что бандиты и политики такие же обычные люди,как посетители кинотеатров,но этому иногда не хочется верить,особенно насчёт политиков✊



8\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Вам не жалко, а мне жалко! Благодаря режиссеру и игре актеров хорошо чувствуется характер каждого героя, так вот из всей этой шайки Марки (герой Лиотты) по сути самое безобидное существо. То что свое казино ограбил - косяк, но в контексте жестокого криминала, это так, проделка, ошибка наивного недалекого человека, да и сама его актерская игра, когда он закрывался руками от ударов и выходил потом с палочкой из кафе, ковыляя, такой несчастный, просто аллегория грусти и смирения, жалко прижалко его.

И выражаясь языком самого фильма он единственный, кого не убили нежно, издалека, а сначала избили до полусмерти, запугали и превратили в калеку, а уж потом.. Всем остальным, и Сурку, и его подручным повезло больше, их убили сразу и неожиданно. В общем, наказание неравноценно преступлению (относительно Марки). И убийство то его было просто показательной процедурой, чтоб не потерять лицо в криминальных верхах ( "если мы его не убъем, то все подумают что мы размякли и не можем контролировать своих же подопечных, а значит, пора искать нам замену"). Козел отпущения короче.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 30/10/2012 - 19:17:10




Да какие ж нафик принципы? ✊ Какие принципы двигали двумя придурками грабившими казино, 30 тыс наличкой?? Кто был честен и ради чего? Честны и верили в свои принципы - это о рыцарях круглого стола что ли, а Коган - король Артур?



Толстого киллера не жалко ни капли, похотливый ленивый депрессивный тюлень, даже убить нормально не может!

✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 07/11/2012 - 02:30:35):На справедливость им ... наплевать вопщем



Цитата (Андрей133, 27/10/2012 - 16:37:18):Не жалко вообще



Не жалко, точно.

Вообще справедливость и жалость мне на ум не шли, когда смотрела, не про это кино. Здесь же шахматная партия какбэ, по сути, нет разве? ну и чего коня и пешек всяких жалеть? Шахматиста только обозначили, он в тени остался, а нам показали, как фигурки друг дружку "едят".

Очень хочу пересмотреть. Если будет годный трансфер, обязательно возьму в коллекцию.

Жизненно и адски шикарно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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