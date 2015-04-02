В сущности, «Ограбление казино», которое в оригинале именуется Killing Them Softly («Убивая их нежно»), – продолжение «Гибели богов» Висконти, только перенесенное из эпохи, пропитанной романтическим вагнеровским мифом, в железно-пластиковый век новейшего экономического кризиса. Эндрю Доминик, принадлежащий к числу наиболее умных, талантливых и виртуозных кинорежиссеров последнего десятилетия, снял один из самых мощных фильмов о гибели нации за всю…
Мне то все как раз понятно, и критика президента должна быть и актеры в высшей степени профессионалы, только фильм лажа получился. Он от всего по не многу взял и целостной картины не выдал. А переживания американского киллера-республиканца, мне Россиянину как то не близко)). Если бы они это снимали как Гай Риччи например, то могло бы получиться очень задорно и с критикой и картинка, но они попытались снять кино с таким серьезным надрывом, где местами нужно было бы плакать даже, но блин, у них не получилось...
И да, действительно напоминает "Драйв", но если на Драйве я откровенно скучала, то здесь когда погас экран, поймала себя на мысли: "нет, ну пожалуйста, хоть пять минуточек поговорите о чем-нибудь еще!" Хотя многим, возможно, покажется скучноватым, действий то довольно мало, это как полтора часа рассматривать полотно любимого художника, просто зацепило.
P.S.Весь фильм было жалко героя Рэя Лиотты ✊
8/10
Девушки не скучали.
Интересно очень, понравилось, зацепило.
Скучные разборки, стволы и тачки, тачки... Под ностальгическую музыку и демагогическую болтовню по телеку.
Питт очень хорош в роли, правда, он мне Джоли напомнил, она могла бы также сыграть, если бы персонаж был женский, делала бы грустные глаза, а потом деловито мочила бы, мочила, поджав губы.
Кто потряс, так это Гандольфини. Так сыграть одиночество и пофигизм, я не забуду точно.
Еще не забуду ощущение легкого озноба от фильма.
9/10
8\10
И выражаясь языком самого фильма он единственный, кого не убили нежно, издалека, а сначала избили до полусмерти, запугали и превратили в калеку, а уж потом.. Всем остальным, и Сурку, и его подручным повезло больше, их убили сразу и неожиданно. В общем, наказание неравноценно преступлению (относительно Марки). И убийство то его было просто показательной процедурой, чтоб не потерять лицо в криминальных верхах ( "если мы его не убъем, то все подумают что мы размякли и не можем контролировать своих же подопечных, а значит, пора искать нам замену"). Козел отпущения короче.
Да какие ж нафик принципы? ✊ Какие принципы двигали двумя придурками грабившими казино, 30 тыс наличкой?? Кто был честен и ради чего? Честны и верили в свои принципы - это о рыцарях круглого стола что ли, а Коган - король Артур?
Толстого киллера не жалко ни капли, похотливый ленивый депрессивный тюлень, даже убить нормально не может!
✊ ✊
Цитата (Андрей133, 27/10/2012 - 16:37:18):Не жалко вообще
Не жалко, точно.
Вообще справедливость и жалость мне на ум не шли, когда смотрела, не про это кино. Здесь же шахматная партия какбэ, по сути, нет разве? ну и чего коня и пешек всяких жалеть? Шахматиста только обозначили, он в тени остался, а нам показали, как фигурки друг дружку "едят".
Очень хочу пересмотреть. Если будет годный трансфер, обязательно возьму в коллекцию.
Жизненно и адски шикарно.
Авторизация по e-mail