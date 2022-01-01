Изобретение, 2015

Фильм-эксперимент художника Марка Льюиса, в котором модернистская архитектура взаимодействует с античной скульптурой и классической живописью, служит своеобразным итогом документальной программы «Архитектура. Город. После утопии». Фильм современного канадского художника Марка Льюиса, близкого к кругу ванкуверской школы фотографического концептуализма, исследует силу влияния визуальных образов на наше сознание. «Изобретение» — это завораживающее путешествие сквозь время и пространство: от античного «Спящего Гермафродита» до проектов Миса ван дер Роэ. Чтобы путникам-зрителям ничто не мешало, Льюис лишает свою картину звука: только в начале и конце фильма звучит музыка. Благодаря этому «Изобретение» выходит за рамки кинематографа и превращается в объект визуального искусства.