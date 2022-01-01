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Изобретение, 2015

2015 / Канада
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О фильме

Фильм-эксперимент художника Марка Льюиса, в котором модернистская архитектура взаимодействует с античной скульптурой и классической живописью, служит своеобразным итогом документальной программы «Архитектура. Город. После утопии». Фильм современного канадского художника Марка Льюиса, близкого к кругу ванкуверской школы фотографического концептуализма, исследует силу влияния визуальных образов на наше сознание. «Изобретение» — это завораживающее путешествие сквозь время и пространство: от античного «Спящего Гермафродита» до проектов Миса ван дер Роэ. Чтобы путникам-зрителям ничто не мешало, Льюис лишает свою картину звука: только в начале и конце фильма звучит музыка. Благодаря этому «Изобретение» выходит за рамки кинематографа и превращается в объект визуального искусства.

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Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Марк Льюис
Все актеры и съемочная группа
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