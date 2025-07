Страна Великобритания / Румыния

Продолжительность 1 час 23 минуты

Год выпуска 2003

Премьера в мире 12 октября 2003

Сборы в мире $10 478

Производство Box TV, Media Pro Pictures

Другие названия

Boudica, Warrior Queen, A Rainha da Era do Bronze, Az elveszett kard legendája, Boudica : A Rainha Guerreira, Die Tochter des Spartacus, I vasilissa ton Kelton, Královna bojovnice, Kuningatar soturi, La reina de la guerra, La reina de los guerreros, Légions Les Guerriers de Rome, Queen of the Warriors, Regina războinică, Королева воинов, Королева воїнів, ウォリアークイーン, 古不列顛-大英帝國