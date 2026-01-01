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Фильмография
Эндрю Миллс
Andrew Mills
Киноафиша
Персоны
Эндрю Миллс
Эндрю Миллс
Andrew Mills
Дата рождения
5 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Галифакс, Великобритания
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.7
4.3.2.1
(2010)
4.6
Военные игры
(2011)
2.5
Резня зомби 2: Рейх мёртвых
(2015)
Фильмография Эндрю Миллс
2.5
Резня зомби 2: Рейх мёртвых
Zombie Massacre 2: Reich of the Dead
ужасы, военный
2015, Канада / Италия
4.6
Военные игры
War Games
боевик, ужасы
2011, Италия
6.7
4.3.2.1
4.3.2.1
триллер, криминал
2010, Великобритания
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