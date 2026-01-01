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Эндрю Миллс Andrew Mills
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Эндрю Миллс

Andrew Mills

Дата рождения
5 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Галифакс, Великобритания
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

4.3.2.1 6.7
4.3.2.1 (2010)
Военные игры 4.6
Военные игры (2011)
Резня зомби 2: Рейх мёртвых 2.5
Резня зомби 2: Рейх мёртвых (2015)

Фильмография Эндрю Миллс

Резня зомби 2: Рейх мёртвых 2.5
Резня зомби 2: Рейх мёртвых Zombie Massacre 2: Reich of the Dead
ужасы, военный 2015, Канада / Италия
Военные игры 4.6
Военные игры War Games
боевик, ужасы 2011, Италия
4.3.2.1 6.7
4.3.2.1 4.3.2.1
триллер, криминал 2010, Великобритания
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