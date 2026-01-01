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Эшли Томас
Ashly Thomas
Киноафиша
Персоны
Эшли Томас
Эшли Томас
Ashly Thomas
Дата рождения
4 февраля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Чизик, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.3
Однажды ночью
(2016)
7.4
Они
(2021)
7.3
Черный торт
(2023)
Фильмография Эшли Томаса
6.2
В полете
криминал, триллер
2025, Великобритания
6.2
Заложник
драма, триллер, мини-сериал
2025, Великобритания
5.4
Большие надежды
драма, мелодрама, мини-сериал
2023, Великобритания
7.3
Черный торт
драма, исторический, детектив
2023, США
7.4
Они
ужасы
2021, США
5.4
И все изменилось
Been So Long
драма, мюзикл, мелодрама
2018, Великобритания
7
Спасение
драма, фантастика, триллер
2017, США
8.3
Однажды ночью
драма, криминал, мини-сериал
2016, США
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ИНН 7722742614
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