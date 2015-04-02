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Высшая верность
Отзывы о фильме «Высшая верность»
High Fidelity
Высшая верность
2000 / США / Канада
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Во всех отношениях приятный фильм. С какой-то особенной, доброй атмосферой, по-своему романтичной.
Лучшая роль Кьюсака, Джек Блэк тоже очень хорош, он порой нагло тырит у Кьюсака целые сцены, тот остается где-то на втором плане с постной миной. Вообще Кьюсаку нельзя стареть, для него самое то такие роли тридцатилетних рефлексирующих неудачников. Для пущей жалобности его регулярно мочат из поливалки, типа ливень на голову, еще несколько раз заставляют упасть. Но это ерунда, главное, сценарий хорош, точно и местами тонко и иронично "про жизнь".
Джек Блэк отлично поет, кстати.
Одна беда: герои мужского пола общаются в основном на музыкальные темы, сыплют именами и названиями групп и песен из 70-х, 80-х. Для меня это равносильно китайскому✊
А кино, пожалуй, сохраню. В болтовне героя попадаются чертовски славные фразы.
9/10
2 апреля 2015, 12:51
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Лучшая роль Кьюсака, Джек Блэк тоже очень хорош, он порой нагло тырит у Кьюсака целые сцены, тот остается где-то на втором плане с постной миной. Вообще Кьюсаку нельзя стареть, для него самое то такие роли тридцатилетних рефлексирующих неудачников. Для пущей жалобности его регулярно мочат из поливалки, типа ливень на голову, еще несколько раз заставляют упасть. Но это ерунда, главное, сценарий хорош, точно и местами тонко и иронично "про жизнь".
Джек Блэк отлично поет, кстати.
Одна беда: герои мужского пола общаются в основном на музыкальные темы, сыплют именами и названиями групп и песен из 70-х, 80-х. Для меня это равносильно китайскому✊
А кино, пожалуй, сохраню. В болтовне героя попадаются чертовски славные фразы.
9/10
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