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Печальная баллада для трубы
Награды и номинации фильма Печальная баллада для трубы
Balada triste de trompeta
Печальная баллада для трубы
2010 / Франция / Испания
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6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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