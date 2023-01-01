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Печальная баллада для трубы Печальная баллада для трубы
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Balada triste de trompeta Печальная баллада для трубы 2010 / Франция / Испания
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Награды и номинации фильма Печальная баллада для трубы

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2010 Венецианский кинофестиваль 2010
«Серебряный лев» за лучшую режиссерскую работу
Победитель
Золотые Озеллы за лучший сценарий
Победитель
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