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Печальная баллада для трубы
Отзывы о фильме «Печальная баллада для трубы»
Balada triste de trompeta
Печальная баллада для трубы
2010 / Франция / Испания
Трейлер
7.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Тома
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 25/02/2011 - 18:50:43):
Любовь не спасет этот мир... скорее она его разрушит.
Когда я смотрела на обезображенные и изувеченные лица клоунов, подумалось, какая метафора страсти и того, что она делает с людьми... Очень жестокий фильм, но некоторые сцены придуманы настолько потрясающе, что они, наверное, войдут в историю кино навсегда. Например, где Наталья прыгает с громадного креста, удерживаемая разматывающейся красной тканью, которая тянется за ее падающей фигурой подобно кровавому сюжету ... впрочем даже описывать не хочется, это надо просто видеть...
Мне сейчас вспоминаются фильмы Бюнеэля... Пожалуй, достойное современное продолжение...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Balada
2 апреля 2015, 12:51
Фильм меня потряс. Здесь всё на грани жизни и смерти. И эта песня...просто мурашки по коже. Спасибо за ссылочку. Это же Рафаэль! Тот самый испанец с обалденным голосом. Снимаю шляпу.
2 апреля 2015, 12:51
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Любовь не спасет этот мир... скорее она его разрушит.
Когда я смотрела на обезображенные и изувеченные лица клоунов, подумалось, какая метафора страсти и того, что она делает с людьми... Очень жестокий фильм, но некоторые сцены придуманы настолько потрясающе, что они, наверное, войдут в историю кино навсегда. Например, где Наталья прыгает с громадного креста, удерживаемая разматывающейся красной тканью, которая тянется за ее падающей фигурой подобно кровавому сюжету ... впрочем даже описывать не хочется, это надо просто видеть...
Мне сейчас вспоминаются фильмы Бюнеэля... Пожалуй, достойное современное продолжение...
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