Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Печальная баллада для трубы
Фильмы похожие на Печальная баллада для трубы
Balada triste de trompeta
Печальная баллада для трубы
2010 / Франция / Испания
Смотреть трейлер
7.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Печальная баллада для трубы
Вся информация о фильме
Венецияфрения
ужасы
2021, Испания
6.0
Дикая история
ужасы, триллер, комедия
2017, Испания / Аргентина
6.0
Убойный огонек
комедия
2015, Испания
6.0
Ведьмы из Сугаррамурди
ужасы, комедия
2013, Испания
6.0
Последняя искра жизни
драма
2011, Испания / Франция / США
7.0
Убийства в Оксфорде
триллер, криминал
2007, Испания
6.0
Идеальное создание
ужасы, фантастика, драма, боевик
2006, Новая Зеландия / Великобритания
6.0
Идеальное преступление
детектив, триллер, комедия
2004, Италия / Испания
7.0
Больше, чем любовь
комедия, триллер, драма
1996, Испания
5.0
Девушка из Рио
комедия
2001, Великобритания / Испания
5.0
Королева Испании
драма, комедия
2016, Испания
4.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить