Джеки Браун
Награды и номинации фильма Джеки Браун
Награды и номинации фильма Джеки Браун 1997
Оскар 1998
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Male Performance
Номинант
Берлинале 1998
Лучший актер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
