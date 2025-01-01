Меню
Награды и номинации фильма У зеркала два лица 1996

Оскар 1997 Оскар 1997
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997 Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
