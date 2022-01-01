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У зеркала два лица У зеркала два лица
Киноафиша Фильмы У зеркала два лица У зеркала два лица, 1996: актеры и роли
The Mirror Has Two Faces У зеркала два лица 1996 / США
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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У зеркала два лица, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барбра Стрейзанд Барбра Стрейзанд Barbra Streisand
В ролях
Барбра Стрейзанд Барбра Стрейзанд Barbra Streisand Джефф Бриджес Джефф Бриджес Jeff Bridges Лорен Бэколл Lauren Bacall Джордж Сигал Джордж Сигал George Segal Пирс Броснан Пирс Броснан Pierce Brosnan
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