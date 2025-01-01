Меню
Награды и номинации фильма Блеск 1996

Оскар 1997 Оскар 1997
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997 Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1996 Кинофестиваль в Торонто 1996
Приз зрительских симпатий
Победитель
Премия "Метро-Медиа"
Победитель
