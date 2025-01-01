Меню
Фильмы
Блеск
Награды и номинации фильма Блеск
Награды и номинации фильма Блеск 1996
О фильме
Оскар 1997
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1996
Приз зрительских симпатий
Победитель
Премия "Метро-Медиа"
Победитель
