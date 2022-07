1 With the Help of God, Shine David Helfgott, Ricky Edwards, Orchestra / David Hirschfelder 3:21

2 Polonaise No.6 in A Flat, Op.53 - "Heroic" Ricky Edwards, Orchestra, David Helfgott / Фредерик Шопен 1:21

3 Did He Win? David Helfgott, Ricky Edwards, Orchestra / David Hirschfelder 0:47

4 Wil You Teach Me? Ricky Edwards, Orchestra, David Helfgott / David Hirschfelder 2:31

5 Scales to America Ricky Edwards, Orchestra, David Hirschfelder, Mary Doumay / David Hirschfelder 2:30

6 Kinderszenen, Op.15: 10. Fast zu ernst Wilhelm Kempff / Роберт Шуман 1:33

7 These People Are a Disgrace David Helfgott, Ricky Edwards, Orchestra / David Hirschfelder 1:17

8 24 Préludes, Op.28: Prélude No.15 in D Flat, Op.28, No.15 - "Raindrop" David Helfgott / Фредерик Шопен 0:43

9 Your Father Your Family David Helfgott, Ricky Edwards, Orchestra, Ноа Тейлор / David Hirschfelder 2:34

10 Tell Me a Story, Katharine David Hirschfelder, Ricky Edwards, Orchestra / David Hirschfelder 2:05

11 Back Stage Ricky Edwards, Orchestra, David Helfgott / David Hirschfelder 1:17

12 Punished for the Rest of Your Life David Helfgott, Ricky Edwards, Orchestra / David Hirschfelder 1:03

13 Moments of Genius David Hirschfelder, Ricky Edwards, Orchestra / David Hirschfelder 0:49

14 La Campalesson David Helfgott / Ференц Лист 0:50

15 Letters to Katharine David Hirschfelder, Ricky Edwards, Orchestra / David Hirschfelder 1:29

16 Piano Concerto No.3 in D Minor, Op.30: First Movement Cadenza David Helfgott / Сергей Рахманинов 2:38

17 Night Practice / Parcel from Katharine David Helfgott, Ricky Edwards, Orchestra, David Hirschfelder 1:20

18 As If There Was No Tomorrow David Helfgott, Ricky Edwards, Orchestra / David Hirschfelder 1:46

19 The Rach. 3, Pt. 1 Ricky Edwards, Orchestra, David Helfgott / Сергей Рахманинов 4:20

20 Complicato in Israel David Helfgott, Ricky Edwards, Orchestra, Mary Doumay / David Hirschfelder 1:57

21 Raindrop Reprise David Helfgott / Фредерик Шопен 1:45

22 Bath to Daisy Beryl Ricky Edwards, Mary Doumay / Edwards 1:31

23 Gloria Jeffrey Crellin, Ricky Edwards, Choir, Geoffrey Payne, Orchestra / Антонио Вивальди 2:27

24 Hungarian Rhapsody No.2 in C Sharp Minor, S.244 David Helfgott / Ференц Лист 3:40

25 Prélude in C Sharp Minor, Op.3, No.2 David Helfgott / Сергей Рахманинов 2:18

26 The Tale of Tsar Saltan: The Flight of the Bumble-Bee David Helfgott / Николай Римский-Корсаков 1:10

27 Rach. 3 - Reborn Ricky Edwards, Orchestra, David Helfgott / Сергей Рахманинов 1:14

28 Goodnight Daddy David Helfgott, Ricky Edwards, Orchestra / David Hirschfelder 2:05

29 A Loud Bit of Ludwig's 9th Choir, Ricky Edwards, Orchestra / Людвиг ван Бетховен 0:43

30 Sospiri David Helfgott / Ференц Лист 2:47

31 What's the Matter, David/Appassionata Ricky Edwards, Orchestra 1:13

32 La Campanella David Helfgott / Ференц Лист 1:02

33 Familiar Faces / Rach. 3 - Encore Ricky Edwards, Orchestra, David Helfgott 1:37