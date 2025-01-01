Меню
Награды и номинации фильма Лихорадка джунглей 1991

Каннский кинофестиваль 1991 Каннский кинофестиваль 1991
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Лучший актер второго плана
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
