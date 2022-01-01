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Отчаянный папа Отчаянный папа
Киноафиша Фильмы Отчаянный папа Отчаянный папа, 1993: актеры и роли
Father Hood Отчаянный папа 1993 / США
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отчаянный папа, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Даррелл Рудт Darrell Roodt
В ролях
Патрик Суэйзи Патрик Суэйзи Patrick Swayze Холли Берри Холли Берри Halle Berry Сабрина Ллойд Sabrina Lloyd Брайан Бонсалл Brian Bonsall Майкл Айронсайд Майкл Айронсайд Michael Ironside Дайан Лэдд Боб Гантон Боб Гантон Bob Gunton
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