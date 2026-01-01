Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Джорджия Награды и номинации фильма Джорджия

Награды и номинации фильма Джорджия 1995

Оскар 1996 Оскар 1996
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996 Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
