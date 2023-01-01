Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джорджия
Киноафиша Фильмы Джорджия Джорджия, 1995: актеры и роли
Georgia Джорджия 1995 / США / Франция
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Джорджия, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Улу Гросбард Ulu Grosbard
В ролях
Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh Макс Перлих Max Perlich Джейсон Картер Jason Carter Мэр Уиннингхэм Мэр Уиннингхэм Mare Winningham
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App