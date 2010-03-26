Обнаженные мужчины сидят в сауне и делятся самыми сокровенными воспоминаниями. Жар раскаленных камней очищает финнов духовно и физически. Картина уносит нас в путешествие через всю страну, открывая двери и приглашая в самые разные сауны, где можно услышать печальные и поучительные истории о жизни, рождении и смерти, дружбе и любви. Неожиданно откровенный вид мужчин, а также глубина и острота переживаемых ими эмоций, глубоко потрясают. Бергхалл и Хотакайнен создали удивительно правдивую и берущую за душу картину, состоящую из несвязанных между собой историй, которые позволили зрителю соприкоснуться с внутренним миром настоящего финского мужчины.
СтранаФинляндия
Продолжительность1 час 21 минута
Год выпуска2010
Премьера онлайн14 сентября 2019
Премьера в мире26 марта 2010
Дата выхода
5 января 2014
Германия
26 марта 2010
Финляндия
Бюджет€400 000
Сборы в мире$499 527
ПроизводствоOktober, Röde Orm Film
Другие названия
Miesten vuoro, Steam of Life, Den nakna mannen, Dokumenttiprojekti: Miesten vuoro, Elämän lämmössä, Eluaur, Férfiak a szaunában, Fortellinger fra saunaen, Nackte Männer, nackte Wahrheiten, Para do życia, Steam of Life - Ce qui fait suer les hommes..., Vapor de vida, Vīru kārta, Was Männer sonst nicht zeigen, Život U Sauni, Ο ατμός της ζωής, В парилке жизни, 수증기에 맺힌 인생, サウナのあるところ