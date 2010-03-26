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Постер фильма В парилке жизни
Постер фильма В парилке жизни
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы В парилке жизни

В парилке жизни

Miesten vuoro 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Обнаженные мужчины сидят в сауне и делятся самыми сокровенными воспоминаниями. Жар раскаленных камней очищает финнов духовно и физически. Картина уносит нас в путешествие через всю страну, открывая двери и приглашая в самые разные сауны, где можно услышать печальные и поучительные истории о жизни, рождении и смерти, дружбе и любви. Неожиданно откровенный вид мужчин, а также глубина и острота переживаемых ими эмоций, глубоко потрясают. Бергхалл и Хотакайнен создали удивительно правдивую и берущую за душу картину, состоящую из несвязанных между собой историй, которые позволили зрителю соприкоснуться с внутренним миром настоящего финского мужчины.
Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 14 сентября 2019
Премьера в мире 26 марта 2010
Дата выхода
5 января 2014 Германия
26 марта 2010 Финляндия
Бюджет €400 000
Сборы в мире $499 527
Производство Oktober, Röde Orm Film
Другие названия
Miesten vuoro, Steam of Life, Den nakna mannen, Dokumenttiprojekti: Miesten vuoro, Elämän lämmössä, Eluaur, Férfiak a szaunában, Fortellinger fra saunaen, Nackte Männer, nackte Wahrheiten, Para do życia, Steam of Life - Ce qui fait suer les hommes..., Vapor de vida, Vīru kārta, Was Männer sonst nicht zeigen, Život U Sauni, Ο ατμός της ζωής, В парилке жизни, 수증기에 맺힌 인생, サウナのあるところ
Режиссер
Йонас Бергхалл
Мика Хотакайнен
В ролях
Тимо Альто
Мартти Ахман
Пекка Ахонен
Аарне Аксила
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.1
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb
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