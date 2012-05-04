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Панк-синдром
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Панк-синдром, 2015

2015 / Финляндия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме
Фильм посвящен финской панк-рок-группе Pertti Kurikan nimipäivät (рус.- «Именины Пертти Курикка»), которая состоит из четырех исполнителей с ограниченными возможностями. Картина показывает путь музыкантов к славе. По ходу дела они влюбляются, ссорятся, испытывают сильные переживания. Каждый из них имеет свои черты и характер, который проявляется по-разному, влияя на отношения в коллективе. Но, несмотря на все препятствия, обиды и неудачи, парням удается преодолеть все барьеры и, в очередной раз, поставить публику на уши. Лейтмотивом их песен являются проблемы, с которыми они сталкиваются каждый день, что превращает творчество четырех героев фильма в злободневное и невероятно актуальное.
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 4 мая 2012
Возраст 16+
Режиссер
Юкка Кяркайнен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Панк-синдром 1 постер
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