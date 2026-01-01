Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Бездна Награды и номинации фильма Бездна

Награды и номинации фильма Бездна 1977

Оскар 1978 Оскар 1978
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 1978 Золотой глобус 1978
Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая операторская работа
Номинант
