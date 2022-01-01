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Киноафиша Фильмы Бездна Бездна, 1977: актеры и роли
The Deep Бездна 1977 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Бездна, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Йетс Peter Yates
В ролях
Роберт Шоу Robert Shaw Жаклин Биссет Жаклин Биссет Jacqueline Bisset Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Луис Госсет мл. Луис Госсет мл. Louis Gossett Jr. Эли Уоллах Дик Энтони Уильямс Dick Anthony Williams Эрл Мэйнард Earl Maynard Боб Майнор Тедди Таккер Роберт Тессьер Robert Tessier
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