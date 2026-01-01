Меню
Награды и номинации фильма На линии огня
Награды и номинации фильма На линии огня 1993
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1994
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1994
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Лучший злодей
Номинант
