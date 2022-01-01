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На линии огня На линии огня
Киноафиша Фильмы На линии огня На линии огня, 1993: актеры и роли
In the Line of Fire На линии огня 1993 / США
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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На линии огня, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вольфганг Петерсен Вольфганг Петерсен Wolfgang Petersen
В ролях
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich Рене Руссо Рене Руссо Rene Russo Дилан МакДермотт Дилан МакДермотт Dylan McDermott Гэри Коул Гэри Коул Gary Cole
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