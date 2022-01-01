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Звезда родилась
Звезда родилась, 1976: актеры и роли
A Star is Born
Звезда родилась
1976 / США
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Звезда родилась, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Пирсон
Frank Pierson
В ролях
Барбра Стрейзанд
Barbra Streisand
Крис Кристофферсон
Kris Kristofferson
Гэри Бьюзи
Gary Busey
Оливер Кларк
Oliver Clark
Венетта Филдс
Venetta Fields
Клайди Кинг
Clydie King
Марта Хефлин
Marta Heflin
М. Г. Келли
Сэлли Кёркленд
Sally Kirkland
Джоэнн Линвилл
Joanne Linville
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Одна
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