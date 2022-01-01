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Звезда родилась Звезда родилась
Киноафиша Фильмы Звезда родилась Звезда родилась, 1976: актеры и роли
A Star is Born Звезда родилась 1976 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Звезда родилась, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Пирсон Frank Pierson
В ролях
Барбра Стрейзанд Барбра Стрейзанд Barbra Streisand Крис Кристофферсон Крис Кристофферсон Kris Kristofferson Гэри Бьюзи Gary Busey Оливер Кларк Oliver Clark Венетта Филдс Venetta Fields Клайди Кинг Clydie King Марта Хефлин Marta Heflin М. Г. Келли Сэлли Кёркленд Сэлли Кёркленд Sally Kirkland Джоэнн Линвилл Joanne Linville
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