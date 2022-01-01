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Киноафиша Фильмы Кафе "Багдад" Кафе "Багдад", 1987: актеры и роли
Bagdad Café / Out of Rosenheim Кафе "Багдад" 1987 / ФРГ / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Кафе "Багдад", 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Перси Адлон Percy Adlon
В ролях
Марианна Зёгебрехт Марианна Зёгебрехт Marianne Sägebrecht Си Си Эйч Паундер Джек Пэланс Джек Пэланс Jack Palance Кристина Кауфманн Christine Kaufmann Моника Кэлхун Monica Calhoun
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