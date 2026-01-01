Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Короли Мамбо Награды и номинации фильма Короли Мамбо

Награды и номинации фильма Короли Мамбо 1992

Оскар 1993 Оскар 1993
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
