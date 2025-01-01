Меню
Награды и номинации фильма Сирано де Бержерак 1990

Оскар 1991 Оскар 1991
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Каннский кинофестиваль 1990 Каннский кинофестиваль 1990
Лучший актер
Победитель
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Best Make Up Artist
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1990 Кинофестиваль в Торонто 1990
Приз зрительских симпатий
Победитель
