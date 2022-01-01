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Бездна Бездна
Киноафиша Фильмы Бездна Бездна, 1989: актеры и роли
The Abyss Бездна 1989 / США
8.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Бездна, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон Джеймс Кэмерон James Cameron
В ролях
Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Мэри Элизабет Мастрантонио Mary Elizabeth Mastrantonio Майкл Бин Michael Biehn Тодд Графф Todd Graff Кимберли Скотт Kimberly Scott Джордж Роберт Клек
Одна
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Главная роль
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Забытое чудо
Забытое чудо
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