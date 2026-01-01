Оповещения от Киноафиши
Такова спортивная жизнь
Награды и номинации фильма Такова спортивная жизнь
Награды и номинации фильма Такова спортивная жизнь 1963
Оскар 1964
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1963
Лучший актер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best British Actress
Победитель
Best British Actor
Номинант
Best British Screenplay
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
