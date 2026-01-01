Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Такова спортивная жизнь 1963

Оскар 1964 Оскар 1964
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1963 Каннский кинофестиваль 1963
Лучший актер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1964 Золотой глобус 1964
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best British Actress
Победитель
Best British Actor
Номинант
 Best British Screenplay
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
 Лучший британский фильм
Номинант
