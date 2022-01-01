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Тайна Обервальда Тайна Обервальда
Киноафиша Фильмы Тайна Обервальда Тайна Обервальда, 1981: актеры и роли
Il mistero di Oberwald Тайна Обервальда 1981 / Италия / ФРГ
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Тайна Обервальда, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Микеланджело Антониони Микеланджело Антониони Michelangelo Antonioni
В ролях
Моника Витти Паоло Боначелли Paolo Bonacelli Франко Бранчароли Franco Branciaroli Луиджи Диберти Luigi Diberti Элизабетта Поцци Elisabetta Pozzi Карла Будзанка
Одна
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