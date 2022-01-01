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Девушка, которая играла с огнем Девушка, которая играла с огнем
Киноафиша Фильмы Девушка, которая играла с огнем Девушка, которая играла с огнем, 2009: актеры и роли
Flickan som lekte med elden Девушка, которая играла с огнем 2009 / Германия / Дания / Швеция
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Девушка, которая играла с огнем, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Даниэль Альфредсон Даниэль Альфредсон Daniel Alfredson
В ролях
Нуми Рапас Нуми Рапас Noomi Rapace Микаэл Нюквист Микаэл Нюквист Michael Nyqvist Лена Эндре Лена Эндре Lena Endre София Ледарп Sofia Ledarp Георги Стайков Georgi Staykov
Одна
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