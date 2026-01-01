Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Дорогая Награды и номинации фильма Дорогая

Награды и номинации фильма Дорогая 1965

Оскар 1966 Оскар 1966
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1966 Золотой глобус 1966
Best English-Language Foreign Film
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best British Actor
Победитель
Best British Screenplay
Победитель
Best British Actress
Победитель
Best British Art Direction (B/W)
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший британский фильм
Номинант
ММКФ 1965 ММКФ 1965
Гран При
Номинант
