Фильмы
Дорогая
Награды и номинации фильма Дорогая
Награды и номинации фильма Дорогая 1965
Оскар 1966
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1966
Best English-Language Foreign Film
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best British Actor
Победитель
Best British Screenplay
Победитель
Best British Actress
Победитель
Best British Art Direction (B/W)
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
ММКФ 1965
Гран При
Номинант
