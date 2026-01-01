Новая постановка Teatro Real сатирической оперы Курта Вайля и Бертольда Брехта (написанной во время расцвета гитлеровского режима в Германии) - о социальном распаде, где любовь - товар в капиталистическом обществе, которым управляют преступники, и где самым большим преступлением, наказуемым смертью, является бедность.
Алекс Олле и Карлус Падрисса, театральные режиссеры-выдумщики, пересмотрели заново оперную постановку, ориентируясь на взгляды XXI столетия; и их давний сторонник, новый художественный руководитель Teatro Real Жерар Мортье, поддержал эту идею.
Добавьте к этому блестящее появление сопрано, канадской звезды Миши Брюггергосман и немецкого тенора Михаэла Кенига, - и можете быть уверены, что это зрелище вам надолго запомнится.