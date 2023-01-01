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Еще один год Еще один год
Киноафиша Фильмы Еще один год Еще один год, 2010: актеры и роли
Another Year Еще один год 2010 / Великобритания
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Еще один год, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Ли Mike Leigh
В ролях
Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Рут Шин Рут Шин Ruth Sheen Питер Уайт Peter Wight Дэвид Брэдли Дэвид Брэдли David Bradley Лесли Мэнвилл Лесли Мэнвилл Lesley Manville Мартин Сэвидж Martin Savidge
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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