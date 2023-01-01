Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Еще один год Еще один год
Киноафиша Фильмы Еще один год Награды и номинации фильма Еще один год
Another Year Еще один год 2010 / Великобритания
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Еще один год

Вся информация о фильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Занималась непотребными вещами: Алферова скрывала этот факт из школьной биографии
За провалом самой бездарной актрисы России стоит бывший муж: вы точно плевались при просмотре его фильмов
Полноватый неуклюжий увалень: почему над Мироновым издевались в детстве (фото)
Худой, лицо перекошенное: Гайдай снялся в своем же фильме, но его узнали единицы
Тест: кто вы из знаменитых мультгероев?
Петь разучился: выступление Николаева без фонограммы разочаровало каждого второго
Каким стал Игорек, без чьих песен в 90-е не обходилась ни одна дискотека: пройдете и не узнаете
«Уже совсем взрослая»: дочь Прилучного поразила народ преображением (фото)
«Такой дурачина»: Навка публично высмеяла известного спортсмена
Мальчик-заяц с детства был посмешищем из-за зубов: вырос и стал известен на весь мир
Годы не прошли даром: о бандитском прошлом Прилучный вспоминает с улыбкой
Спустя 17 лет с выхода «Кадетства» умерло уже 5 актеров: вот их имена
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше