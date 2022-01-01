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Киноафиша Фильмы За что? За что?, 1995: актеры и роли
Za co? За что? 1995 / Россия / Польша
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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За что?, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ежи Кавалерович Jerzy Kawalerowicz
В ролях
Магдалена Буйчик Эмилия Краковска Анатолий Кузнецов Роберт Розмус Robert Rozmus Дорота Садовска Dorota Sadowska Степан Старчиков
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