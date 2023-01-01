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Детки в порядке Детки в порядке
Киноафиша Фильмы Детки в порядке Награды и номинации фильма Детки в порядке
The Kids Are All Right Детки в порядке 2010 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Детки в порядке

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
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