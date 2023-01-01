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The Kids Are All Right
Детки в порядке
2010 / США
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7.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Детки в порядке
Вся информация о фильме
Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Оскар 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
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