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Детки в порядке Детки в порядке
Киноафиша Фильмы Детки в порядке Детки в порядке, 2010: актеры и роли
The Kids Are All Right Детки в порядке 2010 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Детки в порядке, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лиза Холоденко Lisa Cholodenko
В ролях
Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Аннетт Бенинг Аннетт Бенинг Annette Bening Миа Васиковска Миа Васиковска Mia Wasikowska Марк Руффало Марк Руффало Mark Ruffalo Хоакин Гарридо Joaquín Garrido Эми Грабоу Эдди Хэсселл Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Ребекка Лоуренс Кунал Шарма Kunal Sharma Джозеф Стивенс-мл. Joseph Stephens Jr.
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