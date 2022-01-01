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Детки в порядке
Детки в порядке, 2010: актеры и роли
The Kids Are All Right
Детки в порядке
2010 / США
Трейлер
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Трейлеры
Детки в порядке, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лиза Холоденко
Lisa Cholodenko
В ролях
Джулианна Мур
Julianne Moore
Аннетт Бенинг
Annette Bening
Миа Васиковска
Mia Wasikowska
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Хоакин Гарридо
Joaquín Garrido
Эми Грабоу
Эдди Хэсселл
Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
Ребекка Лоуренс
Кунал Шарма
Kunal Sharma
Джозеф Стивенс-мл.
Joseph Stephens Jr.
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
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