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Кукла дьявола
Киноафиша Фильмы Кукла дьявола Кукла дьявола, 1936: актеры и роли
The Devil-Doll Кукла дьявола 1936 / США
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Кукла дьявола, 1936: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тод Браунинг
В ролях
Лайонел Бэрримор Lionel Barrymore Фрэнк Лоутон Frank Lawton Рафаэла Оттиано Rafaela Ottiano Роберт Грег
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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