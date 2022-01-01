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Бусинки одних четок
Киноафиша Фильмы Бусинки одних четок Бусинки одних четок, 1979: актеры и роли
Paciorki jednego rózanca Бусинки одних четок 1979 / Польша
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Бусинки одних четок, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Казимеж Куц Kazimierz Kutz
В ролях
Марта Страшная Аугустин Халотта Эва Вишневская Ewa Wiśniewska Франтишек Печка Franciszek Pieczka Ян Бугдол Станислав Зачик Stanisław Zaczyk Ежи Жепка
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