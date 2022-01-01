Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мия и Я: Легенда Сентопии" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свинки Свинки
Киноафиша Фильмы Свинки Свинки, 2009: актеры и роли
Swinki Свинки 2009 / Польша
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Свинки, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Глинский
В ролях
Филип Гарбач Богдан Коца Bogdan Koca Дорота Вежбицкая-Матарельли
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Related video
Ток-шоу важнее внука: Шепелев вывел семью Фриске на чистую воду
Иностранцы пришли в восторг от этого советского фильма о войне: выбор очень неожиданный
Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»
У Высоцкого было три странных прозвища: теперь все знают
Раздевшийся Бикович ошеломил народ: фанатки «Холопа» опешили
Эротика в СССР была: как в «Любовь и голуби» обыгрывали сцены 18+
Не только Хюррем Султан: вскрылась правда о русских корнях звезды «Постучись в мою дверь»
Жизнь звезды «Папиных дочек» превратилась в ад: вот что случилось из-за съемок
Елизавету II настиг новый удар: позор принца Гарри скрыть не удалось
Слава, забвение, смерть: как сложилась судьба советского «мальчика с сачком» Вячеслава Царева
Время принимать поздравления: счастливая Толкалина показала малыша
Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»
Приложение киноафиши