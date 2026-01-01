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Фильмография
Николь Феликс
Nicole Félix
Киноафиша
Персоны
Николь Феликс
Николь Феликс
Nicole Félix
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Карманные деньги
(1976)
Фильмография Николь Феликс
7.6
Карманные деньги
L'argent de poche
комедия, драма
1976, Франция
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