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Фильмография
Шанталь Мерсье
Chantal Mercier
Киноафиша
Персоны
Шанталь Мерсье
Шанталь Мерсье
Chantal Mercier
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Карманные деньги
(1976)
Фильмография Шанталь Мерсье
7.6
Карманные деньги
L'argent de poche
комедия, драма
1976, Франция
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